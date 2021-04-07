Школьник из Дудинки придумал стол-трансформер для маленьких квартир

Многофункциональный стол одиннадцатиклассник Михаил Балинский показал на муниципальной конференции исследовательских и проектных работ. Эксперты считают, что продукт может пойти в серию.

Стол-трансформер объединяет в себе много функций – он и компьютерный, и обеденный, и барная стойка, и тумба, и гладильная доска. А табурет умеет превращаться в два, сообщает ГТРК «Красноярск».

Сначала юноша создал компьютерный макет, а потом собрал опытный экземпляр – в миниатюре. Михаил надеется, что его изделием заинтересуются мебельные компании. Многофункциональный стол может быть полезен жителям «гостинок», комнат в общежитиях и другом малогабаритном жилье.

Как уточняет «Северный город», обдумывая идею, Балинский сначала провел опрос знакомых студентов из нескольких регионов, что бы они хотели видеть в таком многофункциональном предмете. Сам Михаил готовится поступать на архитектурный факультет одного из вузов Санкт-Петербурга.