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Школьник из Дудинки придумал стол-трансформер для маленьких квартир

Школьник из Дудинки придумал стол-трансформер для маленьких квартир
Иллюстрация: sgnorilsk.ru

Многофункциональный стол одиннадцатиклассник Михаил Балинский показал на муниципальной конференции исследовательских и проектных работ. Эксперты считают, что продукт может пойти в серию.

#НОВОСТИ

Стол-трансформер объединяет в себе много функций – он и компьютерный, и обеденный, и барная стойка, и тумба, и гладильная доска. А табурет умеет превращаться в два, сообщает ГТРК «Красноярск».

Сначала юноша создал компьютерный макет, а потом собрал опытный экземпляр – в миниатюре. Михаил надеется, что его изделием заинтересуются мебельные компании. Многофункциональный стол может быть полезен жителям «гостинок», комнат в общежитиях и другом малогабаритном жилье.

Как уточняет «Северный город», обдумывая идею, Балинский сначала провел опрос знакомых студентов из нескольких регионов, что бы они хотели видеть в таком многофункциональном предмете. Сам Михаил готовится поступать на архитектурный факультет одного из вузов Санкт-Петербурга.

 

Автор: Наталья Кобец
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