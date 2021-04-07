Фабрика «Цветные сны» зарегистрировала товарный знак

Как рассказала основатель фабрики Елена Глазкова, самостоятельные попытки зарегистрировать марку оказались безуспешными: товарный знак был занят, преодолеть противоречия удалось только через пять лет.

Эта история научила меня тому, что прежде чем вложить в нейминг хотя бы копейку, надо проверить, свободно ли название. В 2010 году, когда появилась фабрика, мы не стали подавать заявку на регистрацию, а в 2016 году, когда «созрели», оказалось, что название уже занято предпринимателем из Белоруссии, который работает в смежной отрасли. Ждать, когда у него закончится срок свидетельства, мы не могли, договориться и выкупить не получилось», - рассказала Елена Глазкова.