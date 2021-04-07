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Фабрика «Цветные сны» зарегистрировала товарный знак

Фабрика «Цветные сны» зарегистрировала товарный знак
Иллюстрация: Цветные сны

Известный красноярский производитель постельных принадлежностей пять лет боролся за право регистрации собственной торговой марки и наконец получила соответствующее свидетельство.

#НОВОСТИ

Как рассказала основатель фабрики Елена Глазкова, самостоятельные попытки зарегистрировать марку оказались безуспешными: товарный знак был занят, преодолеть противоречия удалось только через пять лет.

Эта история научила меня тому, что прежде чем вложить в нейминг хотя бы копейку, надо проверить, свободно ли название. В 2010 году, когда появилась фабрика, мы не стали подавать заявку на регистрацию, а в 2016 году, когда «созрели», оказалось, что название уже занято предпринимателем из Белоруссии, который работает в смежной отрасли. Ждать, когда у него закончится срок свидетельства, мы не могли, договориться и выкупить не получилось», - рассказала Елена Глазкова.

Грамотно оспорить отказ в регистрации товарного знака «Цветным снам» помогла вице-президент Союза ЦС ТПП Дарья Ковалева. Елена Глазкова намерена теперь активнее развивать продажу франшиз.

Фабрика «Цветные сны» зарегистрировала товарный знак 1

 

Автор: Наталья Кобец
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