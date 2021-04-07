В Красноярск приезжает известный fine dining проект Eclipse

Команда санкт-петербургского ресторана даст два гастрономических ужина в красноярском заведении 0.75 Please. Мероприятия назначены на конец апреля. Количество мест, как всегда, ограниченно.

Fine dining проект Eclipse из Санкт-Петербурга даст два гастрономических ужина в Красноярске. Об этом DK.RU рассказали в ресторане 0.75 Please, где и пройдут мероприятия.

Команду Eclipse будут представлять бренд-шеф Сергей Фокин, су-шеф Павел Кипа и шеф-бармен Валерий Рыжков. Для красноярских гостей они подготовили 11 курсов блюд из продуктов, которые большей частью привезли с собой. В качестве сопровождения — вина и безалкогольные напитки.

Шеф Фокин адепт „кухни леса“. В своём меню он экспериментирует с продуктами северного региона, стараясь дополнить блюда тем, что растёт в лесах Карельского перешейка. Он активно работает с берёзовым соком, можжевельником, шишками и экзотическими ингредиентами вроде ферментированных муравьев», — рассказали в 0.75 Please.

Ужины назначены на 27 и 28 апреля 2021 года. Рассчитаны они на 24 человека. Стоимость участия — 10 000 рублей с персоны.

Для справки: Бренд-шеф Eclipse Сергей Фокин начинал свой путь в таких проектах как «Вкус есть!», «Grato», «Four Hands», совершенствовал навыки в Il Vescovado, отмеченном звездой Michelin, и представлял Россию на международном фестивале Madrid Fusion.