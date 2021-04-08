КЭФ стал маркером выхода из пандемии

Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания Красноярского края: красноярский экономический форум проходит в гибридном формате с соблюдением всех необходимых санитарных норм противовирусной безопасности

Это придает ему помимо практического значения для экономики региона и всей Сибири еще и символическое значение. КЭФ — это определенный маркер, означающий выход из условий пандемии. Его главная тема — не только экономика в период коронавируса, но и вопрос о том, что делать дальше, после пандемии, как достичь прежнего уровня в экономике и как выйти на новые рубежи.

Неслучайно вопрос этот поставлен именно в Красноярске. Я думаю, в нашем регионе ответ на него частично найден — это инвестиции. Сегодня экономику Красноярского края ожидают масштабные инвестиции, подобных которым не было, наверное, с советских времен. Речь о комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь», объединившем три региона. Это реконструкция Талнахской обогатительной фабрики и проект «Южный кластер» в Норильске, инвестиции в Арктику, в том числе проект освоения арктических месторождений «Восток Ойл», Красноярская технологическая долина, развитие предприятий сельхозпереработки, красноярский авиационный хаб, муниципальные инвестиционные программы и многое другое. Не только вложение в производство и тысячи новых рабочих мест, но и развитие инфраструктуры, социальной сферы, сопутствующих отраслей, привлечение населения в регион, повышение доходной части бюджета края.

Красноярский экономический форум — та самая площадка, на которой достигаются договоренности о новых инвестиционных проектах. Я уверен, что на столь масштабной встрече лидеров бизнеса, представителей госуправления, политиков, экспертов-экономистов будут подписаны новые соглашения, разработаны экономические планы, даны ответы на самые актуальные вопросы, которые ставит перед нами современная экономика.

Участие депутатов Законодательного собрания в КЭФ — возможность обсудить, что ждет экономику края. Экономический форум — отличная профессиональная площадка, прекрасная возможность для повышения компетенций парламентариев.

КЭФ — это и региональный, и межрегиональный, и международный опыт. В онлайн-формате работают экспертные студии из Москвы, Берлина и Сингапура. Темы для обсуждения, соответственно, самые современные — кибербезопасность, урбанистика, перспективы развития космической промышленности, тренды и тенденции развития мировой экономики.

Еще отмечу, что Красноярский экономический форум проходит на площадке СФУ, а федеральный университет выступает интеллектуальным партнером форума. Помимо того что это повышает престиж сибирского вуза, интеллектуальное партнерство и участие в КЭФ — еще один шаг в развитии университета как крупного научного центра.

Показательно, что к работе форума привлечена молодежь: КЭФ несет в себе и образовательную функцию.

Возвращение КЭФ после пандемии — масштабное событие в жизни нашего края. Форум имеет практическое значение в контексте заключаемых на его площадке инвестиционных соглашений и в плане стратегического экономического планирования. Проведение экономического форума — показатель того, что Красноярский край остается одним из ведущих регионов России, а на его территории решаются важные вопросы федерального уровня.