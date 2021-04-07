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На КЭФ-2021 обсудят арктическую стратегию России и развитие энергетики в Сибири

На КЭФ-2021 обсудят арктическую стратегию России и развитие энергетики в Сибири
Иллюстрация: коллаж ДК

Обе дискуссии пройдут в один день — 14 апреля — в рамках трека «Ресурсы и энергетика». К участию в них привлечены эксперты из различных отраслей и стран.

#НОВОСТИ
Первая дискуссия по теме «Перспективы возобновляемой энергетики в Сибири» пройдет при поддержке En+ Group и Российского партнёрства за сохранение климата. На ней рассмотрят проблематику перехода к «зеленой» энергетике, для решения экологических задач.
 
Тема второй дискуссии: «Мегапроект „Арктика“ и Северный морской путь». Ее основным вопросом будет выработка первоочередных задач по развитию инфраструктуры северных территорий, для улучшения их коммуникаций с «материком» и повышения качества жизни населения.
У нас в регионе есть стратегия развития Арктической зоны. В ходе ее реализации Красноярский край всегда поддерживает контакт с федеральным центром и готов делиться знаниями и опытом», — говорит губернатор Красноярского края Александр Усс.
По словам председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Никлая Харитонова, российская Арктика требует особо внимания во всех аспектах — от политических до социально-экономических.
Сегодня формируется новая система стратегического планирования развития Арктики, новая законодательная база и новые экономические механизмы. И обсуждение всех этих вопросов в контексте ресурсного наполнения экономики страны нам представляется очень своевременным», — говорит Харитонов.
Помимо двух этих дискуссий участникам КЭФ-2021 будет презентована практика реализации проекта «Умная Арктика», суть которого во внедрении искусственного интеллекта в управленческие и бизнес-процессы предприятий арктической зоны, для их (процессов) оптимизации. Запущен этот проект был корпорацией «Росатом» в 2020 году.
 
Также 16 апреля состоится панельная дискуссия на тему «Мировая энергетическая безопасность: трансформация целеполагания и развитие отрасли». Проходить она будет в онлайн-формате, что позволит подключиться к ней экспертам из Германии.
 
Напомним, что Красноярский экономический форум в 2021 будет проходить с 12 по 16 апреля. События форума будут транслироваться на его сайте. Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо пройти регистрацию.
Автор: Евгений Волошинский
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