Стоматология MIRA становится сетью клиник

Второй филиал на улице Партизана Железняка готовится к открытию, сейчас в здании завершаются последние «мелкие нудные работы». Активная фаза строительства и оснащения клиники пришлась на пандемию.

Клинику планировали открыть еще в прошлом году, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть: возникли задержки по поставке материалов и ужесточения к требованиям безопасности при проведении работ. Как уже рассказывала DK.ru директор клиники Ирина Стрелкова, в разработке концепции она ориентировалась на лучшие стоматологические центры Южной Кореи, Израиля и США.

Мы хотели создать в первую очередь комфортное пространство для пациентов, сделать так, чтобы им было удобно, во-первых, получить весь набор услуг, во-вторых, приятно провести время, как бы странно по отношению к стоматологии это не звучало. Мы хотим снять страх перед стоматологами и лечением, который есть у большинства людей. Чтобы пациенты ходили к зубным врачам так же регулярно и с удовольствием, как «на ноготочки», - рассказала Ирина Стрелкова.

В оснащение клиники и ремонт уже вложено порядка 87 миллионов рублей, это на 40% больше, чем планировалось изначально. Площадь нового филиала – 1200 квадратных метров.