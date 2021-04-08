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Стоматология MIRA становится сетью клиник

Стоматология MIRA становится сетью клиник
Иллюстрация: архив ДК

Второй филиал на улице Партизана Железняка готовится к открытию, сейчас в здании завершаются последние «мелкие нудные работы». Активная фаза строительства и оснащения клиники пришлась на пандемию.

#НОВОСТИ

Клинику планировали открыть еще в прошлом году, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть: возникли задержки по поставке материалов и ужесточения к требованиям безопасности при проведении работ. Как уже рассказывала DK.ru директор клиники Ирина Стрелкова, в разработке концепции она ориентировалась на лучшие стоматологические центры Южной Кореи, Израиля и США.

Мы хотели создать в первую очередь комфортное пространство для пациентов, сделать так, чтобы им было удобно, во-первых, получить весь набор услуг, во-вторых, приятно провести время, как бы странно по отношению к стоматологии это не звучало. Мы хотим снять страх перед стоматологами и лечением, который есть у большинства людей. Чтобы пациенты ходили к зубным врачам так же регулярно и с удовольствием, как «на ноготочки», - рассказала Ирина Стрелкова.

В оснащение клиники и ремонт уже вложено порядка 87 миллионов рублей, это на 40% больше, чем планировалось изначально. Площадь нового филиала  – 1200 квадратных метров.

 

Автор: Наталья Кобец
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