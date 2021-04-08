Как научиться доверять власти или Переговоры на политическом уровне – Анна Жираткова

За последние 11 лет, сколько развивается компания «Про-Ток», сейчас, пожалуй, лучшее время с точки зрения возможностей использования механизмов господдержки для развития малого и среднего бизнеса.

Анна Жираткова, «Про-Ток»

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В эфире радио «КП» с министром промышленности, энергетики и ЖКХ Евгением Евгеньевичем Афанасьевым, где обсуждалась бизнес-миссия в Норильск, ведущий задал мне вопрос, как мы оказались в списке приглашенных предприятий.

Внимание! Сейчас начнется пропаганда выстраивания отношений между малыми предприятиями и государством!

Я считаю, что ограничения только у нас в головах! Вы можете стать участником бизнес-инкубатора КРИТБИ, разместить своё производство в Промпарке в городе Железногорске, стать резидентом Сколково, разработав и запатентовав свою научную прикладную идею, получить компенсацию на выставочную деятельность от АРБ (Центр «Мой бизнес»), если планируете выдвинуть свою продукцию на экспорт, или получить финансирование на приобретение нового оборудования, если выиграете конкурс «Коммерциализация».

Первое, что необходимо сделать любому предпринимателю, это завести специалиста по GR (govement relations) – связи с властью, и выстроить этот процесс на регулярной основе. Возможен вариант частично эти функции возложить на отдел продаж или маркетинга, как это сделано у нас в компании. Не бойтесь, что вас заметят и проведут аудит вашего бизнеса. Аудит вы пройдёте, а связи останутся! Второй пункт: внести свой адрес электронной почты в рассылку от Министерства промышленности и ЖКХ, направив презентационную информацию о Вашем предприятии! Команда министерства реально заинтересована в росте кооперационных связей и объемов поставок продукции красноярских производителей! Впервые за всю историю моего участия в бизнес-миссиях министр лично презентовал все компании на пленарном заседании с директором Заполярного филиала «Норникеля»! Все сотрудники министерства, нас курировавшие на миссии, проявляли заботу и внимание, помогали задавать острые вопросы заказчикам и буквально подводили за руку интересующие контакты! Ну и в-третьих, держать руку на пульсе, занимать проактивную позицию, задавать неудобные вопросы, выделяться. И, конечно, выдавать нужный качественный конкурентоспособный продукт! Потому что гарантий, что купят именно ваше оборудование, никто дать не может! А ответственность любого бизнеса - эффективность коммерческой деятельности и контроль окупаемости затрат на количество подписанных договоров и привлечённых новых заказчиков!

Желаю Всем удачи в GR-сфере и до встречи на новых бизнес-миссиях!