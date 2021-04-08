Предсказавший кризис 2008 года американский экономист поучаствует в КЭФ-2021

Ожидается, что в работе форума примут участие представители около трех десятков стран со всего мира. Для этого две площадки КЭФа будут работать за рубежом.

Американский экономист Нуриэль Рубини примет участие в пленарном заседании Красноярского экономического форума 2021 года. Об этом на пресс-конференции, посвященной КЭФу рассказал вице-премьер Красноярского края Сергей Верещагин.

Рубини принято считать одним из самых авторитетных экономистов мира, после того, как в 2006 году он предсказал мировой финансовый кризис, грянувший двумя годами позже.

В пленарке КЭФа он будет участвовать удаленно.

Стоит ли ожидать на форуме еще кого-то из именитых иностранных гостей, Верещагин не сказал. Но уточнил, что на сегодня свое участие в форуме подтвердило более 30 иностранных спикеров. Ожидается же, что их будет около 80-ти из 26 стран.

Многие из них, как и Рубини, будут подключатся к дискуссиям форума дистанционно. Для этого две площадки даже вынесли за рубеж — в Германию и Сингапур. Работать эти студии будут 15 и 16 апреля.

Мы рассчитваем, что порядка 50% экспертов форума будут подключаться к нему удаленно из различных точек мира. Это новый для нас формат, и мы надеемся, что он приживётся», — сказал также присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.