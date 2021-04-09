Благотворительный ужин собрал более 900 тысяч рублей для детей с диабетом

Благотворительный ужин «Ешь.Делись.Люби!» состоялся в ресторане Trattoria Formaggi уже в пятый раз. В роли официантов выступили известные красноярцы. Их задача – собрать как можно больше чаевых.

Деньги, собранные звездными официантами в качестве чаевых, а также средства от продажи лотов, представленных известными красноярцами (например, одну из своих работ передал художник Василий Слонов), идут в благотворительный фонд «От сердца к сердцу». На них закупают инсулиновые помпы для детей, больных диабетом. Это дорогостоящее и технологичное оборудование. Инсулиновая помпа не лечит заболевание, но значительно меняет качество жизни ребенка: он может вести такой же образ жизни, как и его здоровые сверстники, а прибор помогает контролировать состояние организма и своевременно впрыскивает лекарство.

В этом году звездными официантами стали генеральный директор Красноярской филармонии Евгении Стодушный, телерадиоведущая и специалист по коммуникациям Анна Прохорова, депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев, культурный продюсер Наталья Сипетая, социальный активист Оксана Хикматулина, телерадиоведущий Алексей Вербицкий, банкир Наталья Потапова, основатель парка развлечений «Остров сокровищ» Моника Дюсуше, шоумен Евгений Ларкович и многие другие.

По предварительным подсчетам, за вчерашний вечер удалось выручить более 900 тысяч рублей, в том числе 600 тысяч – от продажи лотов. Как сообщили организаторы акции, сумма наверняка будет больше: в течение дня посчитают и переводы, сделанные через QR-код. Этих средств хватить на покупку 9-10 инсулиновых помп и расходных материалов к ним.

Всего же за 12 лет работы фонда «От сердца к сердцу» инсулиновые помпы получили более 500 детей, еще порядка 300 ждут своей очереди.