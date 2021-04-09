Транснефть проведет диагностику своей инфраструктуры в Сибири

Компания планирует проверить состояние 23 резервуаров в Ишимском, Омском, Новосибирском, Томском и Красноярском районных нефтепроводных управлениях. Работы пройдут до конца 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс», компания уже провела обследование магистральных нефтепроводов – обследованы 490 километров трассы на участках Александровское - Анжеро-Судженск, Омск - Иркутск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск – Иркутск, в том числе резервные подводные линии через реки Кия и Кан.

В компании уточнили, что для проведения такого рода обследований разработаны специальные дефектоскопы, которые способны обнаружить различные дефекты металла: расслоения, вмятины и гофры, поперечные и продольные трещины, а также выявлять недостатки в изоляционном покрытии трубы.