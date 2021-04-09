Не пикник: Красноярск не порадуется теплой погоде на выходные

На выходные в Красноярске прогнозируется переменная облачность, временами небольшие дожди, утренние туманы, температура воздуха –7…+8 °C, — сообщает Гидрометцентр.

Ночью с 9 на 10 апреля ожидается до −2…+1 °C, облачно, местами небольшой снег, возможна гололедица.

В субботу, 10 апреля, в Красноярске днем до +4…+6 °C, ночью до −7 °C, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 11 апреля, в Красноярске ожидается до +5…7 °C днем, ночью до −1 °C, переменная облачность, без осадков.