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«Норникель» предложил финальную сумму дивидендов

«Норникель» предложил финальную сумму дивидендов
Иллюстрация: Yandex

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 1 021,22 руб. на одну акцию.

#НОВОСТИ

Отметим, общая сумма дивидендных выплат была рассчитана как 50% свободного денежного потока за 2020 год. Соответственно, рекомендация по размеру финальных дивидендов составила 50% от свободного денежного потока согласно консолидированной отчетности по МСФО за 2020 год за вычетом промежуточных выплат по итогам 9 месяцев 2020 года (около $1,2 млрд).

В целом на выплату дивидендов рекомендуется направить около 161,6 млрд рублей.

Также совет директоров компании утвердил дату проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) — 19 мая 2021 года.

Одним из вопросов ГОСА станет обсуждение обратного выкупа акций «Норникеля» на суму $2 млрд у основных акционеров, компаний «Интеррос», ОК РУСАЛ и Crispian. В «Норникеле» подчеркивают, что предварительные договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций достигнуты.

«Совет директоров приветствует достижение договоренности крупными акционерами по таким принципиальным вопросам, как выплаты денежных средств акционерам. Мы расцениваем это как серьезный шаг в интересах поддержания финансовой устойчивости «Норникеля» в активной фазе нового инвестиционного цикла», — подчеркнул председатель совета директоров Гарет Пенни.

По мнению президента компании Владимира Потанина, решение совета директоров компании рекомендовать дивиденды в привязке к свободному денежному потоку – это серьёзный шаг на пути к формированию нового подхода к дивидендной политике.

«В ближайшие годы нам предстоит развернуть масштабную инвестиционную программу, чтобы добиться важнейших преобразований. Расчет дивидендов из свободного денежного потока положительно повлияет на устойчивость бизнеса «Норникеля», отвечает интересам самой компании и ее акционеров».

Автор: Петр Савельев
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