Игрок ФК «Енисея» открыл футбольную академию в США

Дмитрий Торбинский, бывший ранее полузащитником красноярской команды «Енисей», открыл собственную футбольную академию в Майами, куда переехал в феврале 2020 года.

Вот и наступило долгожданное торжественное открытие футбольной академии TorbiStar Soccer Academy. Расположена в самом центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort. Давайте добавим огня, играя в настоящий футбол», — написал в своем инстаграме Торбинский.

В июне 2020 года Торбинский выступал в поддержку Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США. Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2018 по 2019 год, — сообщает портал «Чемпионат».