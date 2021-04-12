Красноярский аэропорт приглашает на учебу в РУДН

Для участия в совместной программе приглашаются выпускники бакалавриатов. По окончании обучения они получат двухлетний контракт с аэропортом. Желающим стоит поторопиться.

Аэропорт Красноярск начал принимать заявки на обучение в магистратуре Российского университета дружбы народов по специальности «Управление клиентским опытом и инновации в сервисе». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Программа открыта для бакалавров 2021 и 2020 годов выпуска, обучавшихся по техническим или экономическим специальностям. Все расходы на обучение в магистратуре и переезд в Москву аэропорт берет на себя. Также он будет платить стипендию в первый год обучения. Во второй же на базе аэропорта будет организована оплачиваемая стажировка, во время которой можно будет написать диплом.

Выпускник программы будет обладать современными знаниями в области клиентского и продуктового маркетинга, современных сервисных технологий и управления бизнесом», — говорят в аэропорту.

По завершении обучения с выпускником будет заключен двухлетний контракт на работу в аэропорту Красноярск.