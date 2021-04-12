Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
77,16
91,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский аэропорт приглашает на учебу в РУДН

Красноярский аэропорт приглашает на учебу в РУДН
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Для участия в совместной программе приглашаются выпускники бакалавриатов. По окончании обучения они получат двухлетний контракт с аэропортом. Желающим стоит поторопиться.

#НОВОСТИ
Аэропорт Красноярск начал принимать заявки на обучение в магистратуре Российского университета дружбы народов по специальности «Управление клиентским опытом и инновации в сервисе». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
 
Программа открыта для бакалавров 2021 и 2020 годов выпуска, обучавшихся по техническим или экономическим специальностям. Все расходы на обучение в магистратуре и переезд в Москву аэропорт берет на себя. Также он будет платить стипендию в первый год обучения. Во второй же на базе аэропорта будет организована оплачиваемая стажировка, во время которой можно будет написать диплом.
Выпускник программы будет обладать современными знаниями в области клиентского и продуктового маркетинга, современных сервисных технологий и управления бизнесом», — говорят в аэропорту.
По завершении обучения с выпускником будет заключен двухлетний контракт на работу в аэропорту Красноярск.
 
Подробнее об условиях участия в программе можно узнать на ее сайте. Здесь же можно подать заявку — сделать это нужно до 1 мая 2021 года.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения
  • Фракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидераФракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидера
  • Меняйло назначен врио губернатора Северной ОсетииМеняйло назначен врио губернатора Северной Осетии
  • Василий Моргун попал под уголовное делоВасилий Моргун попал под уголовное дело
  • Благотворительный ужин собрал более 900 тысяч рублей для детей с диабетомБлаготворительный ужин собрал более 900 тысяч рублей для детей с диабетом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.