Геннадий Торгунаков: «Новые пенсионеры — золотой кадровый резерв страны»

Люди 60+ как экономический и человеческий важный ресурс ни в одной стратегии развития России и края не рассматриваются. А это в корне не верно.

Геннадий Торгунаков,

член Общественной палаты Красноярска, издатель «Делового квартала» в Красноярске

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— Сегодня стартовал Красноярский экономический форум. Впервые он проходит в гибридном формате и в течение пяти дней.

Для бизнеса проведение форума — сигнал: пандемия пошла на убыль, жизнь продолжается. Ведь КЭФ давно стал маркером экономической активности региона.

На протяжении всего существования форума было много дискуссий по поводу его нужности, с одной стороны, и масштабности — с другой. Пандемия многое расставила на свои места, и сегодня мы просто радуемся, что КЭФ в 2021 году состоялся. Возобновил работу после прошлогодней отмены.

Хорошо, что форум сохраняет традиции при формировании повестки и первый день отдан молодежи. В то же время, считаю, что сегодня не стоит сбрасывать со счетов и поколение «новых пенсионеров». Дело не только в программе форума. К сожалению «новые пенсионеры» в принципе выключены из экономической повестки страны и нашего региона. Люди 60+ как экономический и человеческий важный ресурс ни в одной стратегии развития России и края не рассматриваются. А это в корне не верно.

Кто такие «новые пенсионеры»? Это люди в возрасте 60+, а также военные пенсионеры, северяне, те, кто трудился на вредных производствах. Образованные, активные, экономически, юридически грамотные, многие успели освоить цифровые технологии. Однако выход на пенсию в нашей стране — это автоматическое исключение из жизни. Этих людей как будто бы нет, о них вспоминают только когда надо залезть в их кошелек или на выборах, чтобы собрать их голоса в копилки парламентских партий.

Во всем мире кардинально меняется отношение к возрасту. Сегодня принято говорить, что «сорок — это новые тридцать». Тоже самое можно сказать и про 50 лет, и про 60. Новые пенсионеры мобильные, активные, энергичные. Они хотят и могут работать, хотят и могут участвовать в общественной жизни. Хотят жить, а не доживать.

Возможно сейчас пришло время системно изменить отношение к «новым пенсионерам» как к людям, которые должны быть востребованы страной. Это должно найти отражение в законодательстве. Нельзя увольнять людей «по возрасту». Дискриминировать по возрасту, устанавливая карьерный потолок.

Должно быть не клубное, а системное переобучение с дальнейшей помощью в трудоустройстве. Это настоящий золотой кадровый резерв. Это самые преданные стране люди. Они не уедут в другие страны и даже в другие города. Они будут максимально полезны там, где есть. Здесь и сейчас.