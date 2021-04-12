Российским студентам предложили сделать первый шаг к карьере

«Твой ход» - один из самых масштабных конкурсов для студентов в России открывает регистрацию участников. Заявить о желании реализовать свой проект и выиграть миллион можно до 12 июня.

Регистрация проходит на сайте твойход.онлайн, участвовать могут студенты 1–3 курсов бакалавриата и 1–4 курсов специалитета. Они пройдут четыре этапа обучения и испытаний, в финал выйдут 200 человек, и каждый из них получит грант в размере миллиона рублей, эти деньги можно использовать на обучение в магистратуре, запуск и развитие своего стартапа, на улучшение жилищных условий или большое путешествие по России. Кроме того по итогам каждого этапа конкурса его партнеры – крупнейшие российские компании – дарят свои призы.

Интерес со стороны компаний к конкурсу огромный, они предлагают участникам своих наставников, они рекомендуют своих специалистов в жюри, даже сейчас, на презентации конкурса это можно наблюдать, как наши партнеры буквально заманивали студентов к себе. И это правильно, так и должно быть, конкуренция за кадры должна начинаться уже на уровне вуза», - отметил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Напомним, идею создать студенческий конкурс по аналогии с существующим для школьников проектом «Большая перемена» поддержал президент России Владимир Путин. «Твой ход» дает возможность студентам предложить свою инновационную или рационализаторскую идею одной из крупных компаний страны, собрать команду и под руководством наставников довести разработку до ума. В числе направлений, например, наука, бизнес, управление, творчество и волонтерство.

Образовательная часть конкурса будет идти через платформу твойход.онлайн, организаторы подчеркивают, что все материалы будут доступны участникам в полном объеме, независимо от того, до какого этапа дошел студент.

Одним из партнеров конкурса стал «Норникель». Компания пригласила конкурсантов поучаствовать в масштабной программе реновации Норильска.

«Норникель» — большая индустриальная компания. Мы находимся в Арктической зоне нашей страны, и опыт работы в наших городах, на наших производствах — это уникальная возможность попробовать себя в качестве покорителей Севера. В ближайшие несколько лет в Норильске будет разворачиваться большая программа реновации, с миллиардным бюджетом и большим дефицитом новых и свежих идей. Приглашаю всех участников конкурса! Уверена, что вам будет что предложить. А победителям конкурса мы обеспечим туристическую поездку на уникальную и труднодоступную территорию — Плато Путорана», — поделилась старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Отметим, что «Норникель» традиционно поддерживает различные образовательные проекты, как сугубо отраслевые, так и многопрофильные. Кроме того в компании работает несколько собственных программ подготовки кадров, которые помогают растить будущих специалистов уже с первых курсов. Так, например, 400 студентов, отобранных в ходе программы «Профессиональный старт», в 2021 году пройдут производственную практику на предприятиях компании, узнают, что такое горно-добывающая отрасль и цветная металлургия на самом деле. Кроме того для них с 2015 года проводится деловая игра «Покорители Севера», в ходе которой они решают различные производственные и управленческие задачи. Лучших студентов включают в кадровый резерв компании.