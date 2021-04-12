Что читать? 10 главных книг апреля с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Манн, Иванов и Фербер». И с удовольствием представляет новинки апреля-2021 - с пользой для бизнеса и для души.

Книги для руководителей и предпринимателей, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития. Для тех, кто интересуется развитием технологий и бизнес-процессов. Для всех, кто интересуется будущим человечества.

Блоги DK.ru

Питер Диамандис и Стивен Котлер

Будущее быстрее, чем вы думаете: как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь

Прогноз развития современных технологий и их конвергенции в ближайшие десятилетия от авторов бестселлера «Изобилие» Питера Диамандиса и научного журналиста Стивена Котлера. Это книга о том, как одни современные технологии (например, искусственный интеллект), соединяясь с другими (например, с дополненной реальностью), в корне преображают и переписывают по новым правилам работу промышленности, розничную торговлю, рекламу, индустрию развлечений, образование и многие другие сферы нашей жизни. Причем этот процесс идет экспоненциально нарастающими темпами, придавая турбоускорение как темпам перемен в мире, так и их масштабам. Сегодня практически все ведущие отрасли стоят на пороге полного преображения. Перед предпринимателями, новаторами, лидерами и всеми, кто сумеет рассмотреть и поймать этот тренд, открываются ранее невиданные возможности. И это будущее ближе, чем мы думаем. Авторы разбирают наиболее общие тренды и их преобразующее воздействие на бизнес, промышленность и нашу жизнь. Так что пристегните ремни и приготовьтесь, вас ожидает головокружительная гонка.

Мартин Реймонд

Исследование трендов: практическое руководство

Актуальная, информативная и содержащая массу иллюстраций, это книга написана для всех желающих узнать больше о мире тенденций, прогнозирования, инновационного мышления и стратегического планирования. В книге вы найдете новые главы, написанные специально для студентов, изучающих дизайн, маркетинг, брендинг и инновации. Они включают в себя последние исследования по суперфорекстингу, три сканирования горизонта, сценарное планирование, форсайт-фреймворк, а также рекомендации по созданию и запуску собственных трендовых и инновационных спринтов. Во время чтения читатели также получат возможность смешивать и объединять миры прогнозирования с исследованиями будущего, поскольку изучат то, какие методы и процессы (такие как метод Delphi, перекрестный анализ воздействия, фьючерсные колеса и backcasting) будут использоваться прогнозистами следующего поколения для расширения способов отображения, оценки и определения потребностей и поведения завтрашних потребителей.

Дори Кларк

Персональный ребрендинг: как изменить свой имидж, сохранив репутацию

Если вы стремитесь построить карьеру в одной компании или, напротив, хотите сменить сферу деятельности, личный бренд — это ваш пропуск на пути к успеху. В этой книге опытный бренд-консультант Дори Кларк предлагает пошаговый план работы, который поможет вам оценить, усилить и при необходимости трансформировать свой персональный бренд. Персональный ребрендинг требуется не всем. Если вы давно работаете в компании и удовлетворены своими достижениями, можно не переживать. Но не всем же так повезло. Если вы стремитесь получить повышение, сменить должность, компанию или профессию, вам понадобится стратегический подход к формированию личного бренда. Грамотный ребрендинг — дело не одного дня: для этого потребуется выяснить, каким вас видят окружающие; приобрести новые знания и умения; показать, чем вы можете быть полезны клиентам и компании. Неважно, переходите вы из одного отдела в другой внутри компании или начинаете с чистого листа карьеру в совершенно новой для себя области, конкретные рекомендации автора помогут вам завоевать понимание и поддержку окружающих и изменить свой имидж, сохранив репутацию.

Сергей Бехтерев и Виктория Бехтерева

Лидер будущего: как направлять энергию команды в нужное русло с помощью драйв-совещаний и фасилитации

Книга о фасилитации, которая поможет перейти на новый уровень лидерства, раскрыть потенциал всей команды и проводить управляемые, эффективные совещания. В своем развитии лидер проходит несколько этапов. Один из последних — фасилитатор. У такого руководителя «все работает само». Он видит недостатки и достоинства каждого человека, умеет раскрывать потенциал сотрудников и нивелировать негативные стороны. Он мотивирует, вовлекает и наделяет ответственностью, контролирует выполнение и извлекает уроки. Такой лидер способен создавать сильные команды и такие организации, которые живут и работают как здоровый организм. Фасилитация помогает организовывать и проводить управляемые и эффективные совещания, чтобы вдохновлять, мотивировать и вовлекать сотрудников, настраивать их на нужный лад. Эта методика позволяет увидеть и обсудить максимальное количество альтернатив и выбрать оптимальное решение с учетом знаний, опыта и мнений всех участников. И самое главное — подтолкнуть команду к тому, чтобы пойти и сделать то, о чем все вместе договорились. Фасилитация превращает безразличных людей, воспринимающих совещание как тяжкую повинность, в деятельных и инициативных. Если сам термин вызывает у вас скепсис, просто замените его на «умение проводить результативные совещания» — это выражение полностью раскрывает смысл фасилитации.

Максим Котин

Пионеры Кремниевой долины: история первого стартапа из России, покорившего мир

Айти-компанию «Параграф» еще в начале девяностых, во время краха СССР и под грохот танков, основали советские ученые. Уже в 1991 году они заключили крупный контракт с Apple. Созданная ими технология распознавания рукописного текста стала ключевым элементом революционного гаджета Apple Newton. Команда переехала в Америку. Так начались приключения русских в Кремниевой долине, которые привели к 80-миллионной (в долларах) сделке с Silicon Graphics. Главный герой этой книги — создатель «Параграфа», предприниматель и визионер Степан Пачиков, впоследствии — основатель Evernote.

Бен Хоровиц

Мы - то, что мы делаем: как строить культуру в компании

Одна из самых ярких, честных и нетривиальных книг о корпоративной культуре от известного инвестора и автора международного бестселлера «Легко не будет» Бена Хоровица. Удивительный труд на стыке бизнеса, лидерства и культурных исследований, в котором Хоровиц обратился не к традиционному списку привилегированных представителей Fortune 500, а к истории человечества. Культура — это не свод правил, а то, что мы делаем каждый день и чем руководствуемся в работе. Культура — это как компания принимает решения. Это ряд принципов, которыми пользуются сотрудники для решения повседневных проблем. Это то, как они себя ведут, когда никто не смотрит. В книге рассказывается о лидерах настоящего, прошлого и далекого прошлого на примерах самых разных сообществ, которые объединяет сильная культура — от лидера Гаитянской революции и главы тюремной группировки в США до самураев и Чингисхана. Автор анализирует эти культуры и связывает их с современными компаниями — «Макдональдс», «Убер», «Нетфликс» и многими другими.

Пол Нивен и Бен Ламорт

Цели и ключевые результаты: полное руководство по внедрению OKR

С этой книгой OKR — система постановки целей и оценки ключевых результатов — станет для вашей компании ключевым ресурсом, обеспечивающим устойчивый рост. OKR помогает сотрудникам работать вместе и концентрировать усилия, чтобы обеспечивать своей компании рост и развитие. С помощью ключевых результатов вы раскроете, как выглядит достигнутая цель. А посылы типа «делай лучше» или «старайся больше» трансформируете в четкие измеримые маркеры. OKR — это универсальный инструмент для компаний, которые хотят добиваться качественных целей и делать так, чтобы каждая команда видела результаты своих усилий. Эту книгу Пол Нивен и Бен Ламорт написали, чтобы заполнить пропасть между теорией и практикой. Они обстоятельно рассказывают, что такое OKR и как они возникли, почему они обеспечивают гибкость в бизнес-среде и каким именно образом следует внедрять их в вашей компании. Вы узнаете, как мировые лидеры используют OKR каждый день, чтобы помочь командам и сотрудникам расширить свое видение, прокачать мышцы целеполагания и достичь результатов, соответствующих их потенциалу.

Максим Батырев

Сложные подчиненные: практика российских руководителей

Известный российский менеджер Максим Батырев на основе 2000 кейсов написал книгу о том, как найти подход к трудным сотрудникам. В любой команде есть сложные сотрудники, которые портят отношения в коллективе, влияют на общую продуктивность и мешают построить команду мечты. Увольнение — крайняя мера, известный российский менеджер Максим Батырев предлагает другой способ — найти подход к проблемному подчиненному и переманить его на свою сторону. Перед тем как написать эту книгу, автор собрал и проанализировал несколько тысяч кейсов российских менеджеров. Получилось 15 категорий сложных сотрудников — от опоздунов и безынициативных до выгоревших и нарциссов. Это основные типы, которые встречаются в каждой компании. Батырев описывает их в книге и рассказывает, как с ними работать. Все советы проверены на практике.

Томас Паренти и Джек Домет

Кибербезопасность: что руководителям нужно знать и делать

Компании тратят огромные средства, чтобы их активы и данные были под надежной защитой, однако киберриски только возрастают. Никакие новые технологии или увеличение бюджета не в силах переломить эту ситуацию. Томас Паренти и Джек Домет больше 30 лет занимаются вопросами кибербезопасности. В этом руководстве они систематизируют свой опыт, описывают все известные и популярные инструменты, обстоятельно объясняя, почему одни работают, а другие нет, а также делятся передовыми практиками. Если вы руководитель и непосредственно не вовлечены в разрешение киберрисков, но принимаете ключевые решения и хотите стать лидером по кибербезопасности — эта книга для вас.

Гэри Хэмел и Микеле Занини

Гуманократия: как сделать компанию такой же гибкой, смелой и креативной, как люди внутри нее

Новая книга одного из самых авторитетных экспертов по лидерству Гэри Хэмела — о том, как побороть бюрократию в организациях и создать бизнес с человеческим лицом, такой же эффективный, креативный и устойчивый, как люди, которые в нем работают. Гэри Хэмел — эксперт в области менеджмента с более чем 30-летним стажем, чьи книги переведены на 25 языков. Авторитарная власть, удручающие правила и интриги — все это признаки бюрократии, системы, которая не только не уходит в прошлое, как считают некоторые, но и расширяет сферу своего влияния. Автор подробно анализирует бюрократическую систему и ее влияние на производительность труда, на то, как она тормозит развитие экономики и препятствует раскрытию человеческого потенциала. Бюрократия — не приговор для крупных компаний. Даже сложные организационные структуры могут быть дисциплинированными, но при этом быстрыми и гибкими. Опираясь на опыт передовых компаний, которым удалось избавиться от бюрократии, автор предлагает план по изменению мышления и возможность радикально пересмотреть концепцию управления.

Информация предоставлена издательством «Манн, Иванов и Фербер».