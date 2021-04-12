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Начала работу молодежная площадка КЭФ-2021

Начала работу молодежная площадка КЭФ-2021
Иллюстрация: архив ДК

В этом году Красноярский экономический форум проходит в смешанном режиме, его основной площадкой стал Сибирский федеральный университет, а молодежи отведено два полноценных дня.

#НОВОСТИ

В этом году тема площадки «Поколение-2030», которая организуется совместно с Молодежным правительством дублеров, приурочена к 60-летию полета человека в космос: «Цифровая трансформация: новый рубеж в освоении космоса». Участники площадки обсудят влияние космической отрасли на перспективы развития различных направлений – цифрового бизнеса, цифрового образования, цифрового города и других. Космосу и его роли в развитии науки, техники и цифрового мира, будет посвящено пленарное заседание.

Также в ходе панельных дискуссий полторы тысячи участников молодежной площадки обсудят перспективы цифровизации различных сфер экономики. Ключевые мероприятия форума можно будет посмотреть в интернете и по телевидению. Молодежная площадка КЭФ будет работать 12 и 13 апреля.

Напомним, что КЭФ 2020 года был отменен из-за пандемии COVID-19. Он должен был состояться с 19 по 21 марта, но его перенесли на неопределенный срок, который так и не наступил.

 

Автор: Петр Савельев
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