Красноярск почти вдвое отстал от Новосибирска по вовлеченности в малый бизнес

Что по Сибирскому федеральному округу, что по России в целом Красноярский край оказался в середине рейтинговой таблицы. Новосибирск же стал вторым по стране.

В малом и среднем бизнесе Красноярского края задействовано 13,4% его трудоспособного населения. Доля трудоспособного населения Красноярского 1,7 процентных пункта меньше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили « РИА Новости », со ссылкой на собственное исследование.

По данным агентства, в январе-сентябре 2020 года в МСБ Красноярского края было занято 192,9 тысячи его жителей — год назад это число было на 7% больше.

По доли трудоспособного населения, которая занята в этом сегменте предпринимательства, край оказался 41-м из 85 регионов РФ и четвертым из восьми проранжированных территорий Сибири. Лидером по стране стал Санкт-Петербург (24%), а по СФО — Новосибирская область (23,9%). Причем результат Новосибирска оказался вторым по России. На третьем месте стоит Калининградская область с 23,5%. По Сибири на втором и третьем месте идут Алтайский край (14,6%) и Томская область (13,5%).

Хуже всего с вовлеченностью трудоспособных жителей в малый и средний бизнес обстоят дела в Чечне, Туве и Ингушетии — 3,6%, 2,8% и 1,7% соответственно. Правда, в последней республике отмечен самый большой годовой прирост численности работников предприятий МСБ — 21,6%.