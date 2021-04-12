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«ЭпиВакКорона» добралась до Красноярска

«ЭпиВакКорона» добралась до Красноярска
Иллюстрация: kraszdrav.ru

Первая партия вакцины от новосибирского «Вектора» уже поступила в город. Правда, в ближайшее время ее отправят в отдаленные поселки на севере Красноярского края.

#НОВОСТИ
Красноярский край получил первую партию вакцины «ЭпиВакКорона». Сегодня в краевой центр доставлено 4 860 доз этого препарата, сообщает региональное Министерство здравоохранения.
В ближайшие дни партия будет отправлена в отдаленные поселки на север края», — говорят в ведомстве.
До этого момента для вакцинации жителей края применялся только «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Но доставлять эту вакцину в отдаленные районы было сложно, поскольку хранить ее можно только при температуре минус 18 градусов Цельсия.
 
Изобретение же новосибирского центра «Вектор» прекрасно переносит и положительные температуры в пределах 2-8 градусов.
 
Добавим, что «Спутник V» доставляется в Красноярский край еженедельно. На 7 апреля в регион поступило более 147 тысяч доз препарата. Еще 9 тысяч прибыло в край на этих выходных. По данным на 5 апреля 2021 года в крае вакцинировано 138 523 человека.
 
Обновлено в 18:40: Как рассказали DK.RU в Минздраве, пока новосибирской вакциной будут прививать только жителей отдаленных районов и немобильных граждан (например, неходячих инвалидов). Когда «ЭпиВакКорона» станет доступна всем жителя края, пока неизвестно.
Автор: Евгений Волошинский
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