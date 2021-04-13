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Жители Красноярского края стали больше тратить на кредиты

Жители Красноярского края стали больше тратить на кредиты
Иллюстрация: pixabay.com

Почти треть своих доходов красноярцы тратят на обслуживание займов. Это один из самых больших показателей в стране. По Сибири же край и вовсе — первый.

#НОВОСТИ
Показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу) жителей Красноярского края на 1 апреля 2021 года составил 29,71%. Это на 0,57 процентного пункта больше, чем было полгода назад, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
По этому показателю край занимает пятое место в России и первое в Сибирском федеральном округе. Примечательно, что в двадцатку регионов с самым большим ПДН вошло семь территорий Сибири — не попали в этот перечень только Алтай и Алтайский край, Иркутская и Омская области, а также Тува.
 
В среднем по России по итогу первого квартала 2021 года ПДН оказался на уровне 25,63%, увеличившись с октября 2020-го на 0,52 п.п.. Самая большая долговая нагрузка сейчас у жителей Амурской области (32,41%), а самая низкая — у москвичей (22,11%). Наибольшая положительная динамика отмечена в Хакасии (2,5 п.п.), а отрицательная — в Татарстане (- 0,61 п.п.).
Автор: Евгений Волошинский
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