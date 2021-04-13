В Красноярском крае начнут штрафовать за продажу энергетиков подросткам

Такие напитки несовершеннолетним запретили продавать еще пять лет назад. Но до сего момента в законе не было ничего о наказаниях за нарушение запрета.

За продажу энергетических напитков несовершеннолетним в Красноярском крае начнут штрафовать. Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях» подготовили депутаты регионального Законодательного Собрания.

Запрет на продажу таких продуктов вступил в силу в 2016 году. Но в нем не прописали меру ответственности нарушителей этой нормы. Теперь же ситуацию исправили. Так, физлиц, продающих энергетики лицам младше 18 лет, будут штрафовать на 500-1 500 рублей, должностных лиц — на 2-3 тысячи рублей, а юрлиц — 15-30 тысяч рублей.

Однако санкции могут оказаться существеннее, если продажа будет осуществляться в школах, поликлиниках и больницах, в спортзалах и на стадионах, во время культурно-массовых мероприятий. В таких ситуациях штрафы вырастут кратно и будут составлять: для физлиц — 3-5 тысяч рублей; для должностных лиц — 3-6 тысяч рублей; для юрлиц — 30-50 тысяч рублей.

Поправки подготовлены для принятия во втором чтении — дело за ближайшей сессией Заксобрания.