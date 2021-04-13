На КЭФ-2021 презентовали новую фабрику «Полюса»

Объем инвестиций в проект составит более полумиллиарда долларов. Ввести предприятие в эксплуатацию планируют в горизонте четырех лет. Это будет пятая подобная фабрика компании.

Проект новой золотодобывающей фабрики компания презентовала в рамках Красноярского экономического форума этого года. Появится она на месторождении Благодатное.

Проект входит в КИП «Енисейская Сибирь». Это будет уже пятое такое предприятие на этом месторождении. Его проектная мощность составит 12 тонн золота в год. Объем инвестиций в строительство составит 600 млн долларов.

Когда начнется строительство фабрики, в компании не говорят. Однако уточняют, что в планах запустить ее до 2025 года.

Добавим, что в этом году компания «Полюс» является стратегическим партнером Красноярского экономического форума, который проходит с 12 по 16 апреля. В программе форума заявлено более 40 мероприятий, для участия в которых приглашено свыше 250 экспертов из 30 стран мира.