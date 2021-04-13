Молодежные проекты КЭФ-2021 представят на пленарном заседании форума

Неделю до начала форума его участники из числа молодежи разрабатывали проекты, которые должны помочь с цифровизацией экономики. Сегодня они защищали свои идеи перед экспертами.

Площадка «Поколение 2030» Красноярского экономического форума завершила свою работу. Финалом стала сессия, на которой молодежные лидеры представили свои проекты по направлению «Цифровой бизнес».

В ряду выдвинутых участниками площадки идей предложения по модернизации цифровой платформы «Мой бизнес», созданию сети региональных проектных офисов «Цифровой бизнес», добавление новых направлений в нацпроект «Кадры для цифровой экономики» и много другое.

В ходе обсуждения участники дискуссии пришли к единому мнению, что цифровые технологии должны активно использоваться бизнес-сообществом для оптимизации всевозможных процессов на предприятиях — это повысит их эффективность и качество клиентского сервиса.

Презентация итогов работы молодежной площадки КЭФ-2021 и предложения участников финальной сессии станут частью пленарного заседания основного дня форума.