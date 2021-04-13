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Молодежные проекты КЭФ-2021 представят на пленарном заседании форума

Молодежные проекты КЭФ-2021 представят на пленарном заседании форума
Иллюстрация: кэф21.рф

Неделю до начала форума его участники из числа молодежи разрабатывали проекты, которые должны помочь с цифровизацией экономики. Сегодня они защищали свои идеи перед экспертами.

#НОВОСТИ
Площадка «Поколение 2030» Красноярского экономического форума завершила свою работу. Финалом стала сессия, на которой молодежные лидеры представили свои проекты по направлению «Цифровой бизнес».
 
В ряду выдвинутых участниками площадки идей предложения по модернизации цифровой платформы «Мой бизнес», созданию сети региональных проектных офисов «Цифровой бизнес», добавление новых направлений в нацпроект «Кадры для цифровой экономики» и много другое.
 
В ходе обсуждения участники дискуссии пришли к единому мнению, что цифровые технологии должны активно использоваться бизнес-сообществом для оптимизации всевозможных процессов на предприятиях — это повысит их эффективность и качество клиентского сервиса.
 
Презентация итогов работы молодежной площадки КЭФ-2021 и предложения участников финальной сессии станут частью пленарного заседания основного дня форума.
Автор: Петр Савельев
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