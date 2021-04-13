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В «Черемшанке» построят базу лесопожарного центра за 5 млрд рублей

В «Черемшанке» построят базу лесопожарного центра за 5 млрд рублей
Иллюстрация: airports-online.ru

Новая база межрегионального лесопожарного центра появится возле аэропорта «Черемшанка», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

#НОВОСТИ

Ранее Рослесхоз заявлял о создании центра «Север», который станет структурным подразделением «Авиалесоохраны», — пишет РИА Новости.

Центральный аэропорт базирования будет расположен в пос. Черемшанка Красноярского края.

Предполагается, что краевой лесопожарный центр начнет свою работу уже в этом году.

 

Автор: Петр Савельев
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