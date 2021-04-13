В «Черемшанке» построят базу лесопожарного центра за 5 млрд рублей
Новая база межрегионального лесопожарного центра появится возле аэропорта «Черемшанка», — сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее Рослесхоз заявлял о создании центра «Север», который станет структурным подразделением «Авиалесоохраны», — пишет РИА Новости.
Центральный аэропорт базирования будет расположен в пос. Черемшанка Красноярского края.
Предполагается, что краевой лесопожарный центр начнет свою работу уже в этом году.