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«Аэрофлот» станет чаще летать в Москву из Красноярска

«Аэрофлот» станет чаще летать в Москву из Красноярска
Иллюстрация: Константин Димитров/Facebook

В рамках работы по созданию авиахаба на базе красноярского аэропорта компания увеличит число московских рейсов - теперь их перечень пополниться вечерними.

#НОВОСТИ
Компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов из Красноярска в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
 
Сейчас компания выполняет семь регулярных рейсов на московском направлении. Вылетают они в утренние часы — в 06:10, 09:40, 11:10 и 11:20. 
 
Теперь же появятся еще два вечерних:
  • с 24 апреля — в 17:45;
  • с 1 июня — в 20:00.
Оба рейса будут ежедневными.
 
Летать на них будут самолеты Boeing-737-800.
Автор: Евгений Волошинский
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