«Аэрофлот» станет чаще летать в Москву из Красноярска

В рамках работы по созданию авиахаба на базе красноярского аэропорта компания увеличит число московских рейсов - теперь их перечень пополниться вечерними.

Компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов из Красноярска в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Сейчас компания выполняет семь регулярных рейсов на московском направлении. Вылетают они в утренние часы — в 06:10, 09:40, 11:10 и 11:20.

Теперь же появятся еще два вечерних:

с 24 апреля — в 17:45;

с 1 июня — в 20:00.

Оба рейса будут ежедневными.

Летать на них будут самолеты Boeing-737-800.