Фестиваль корейского кино пройдет в Красноярске

С 15 по 18 апреля в кино-развлекательном комплексе «Эпицентр» состоится «Корейский кинофестиваль». Событие входит в культурную программу Красноярского экономического форума.

Кроме того, 2021 год объявлен годом взаимных обменов между Республикой Корея и Россией. Зрители смогут увидеть 4 картины, которые ранее не демонстрировались на больших экранах нашей страны.

Корейский кинематограф с каждым годом заявляет о себе все громче и громче: в кинотеатрах по всему миру гремит зомби-блокбастер «Поезд в Пусан», драматичные, ужасающие и в то же время смешные «Паразиты» получают премию «Оскар» и множество других престижных наград, а ленты Ким Ки Дука и Пака Чхан Ука становятся предметами многостраничных киноведческих анализов. Однако многие ленты выходят на экраны только на родине и остаются неизвестны большинству зрителей в остальном мире. Исправить эту вселенскую несправедливость и призван «Корейский кинофестиваль».

Программа фестиваля:

15 апреля / 19:00 / Церемония открытия «Корейского кинофестиваля»

Церемония открытия состоится уже в этот четверг. Презентует фестиваль зрителям лично Генеральный консул Республики Корея господин Ким Се Ун. Все гости, пришедшие на первый показ, получат небольшие подарки в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

15 апреля / 19:20 / Показ фильма «Прекрасный кошмар»

Ён-у – сильная женщина, которая всегда добивается того, чего хочет, без чьей-либо помощи. Неудивительно, ведь такой характер просто необходим успешному адвокату. Она уже далеко продвинулась в карьере и не планировала останавливаться, ведь вся жизнь впереди. Но не тут-то было! В один прекрасный день она погибает в автокатастрофе. Однако, даже на Небесах случаются ошибки. Оказывается, смерть Ён У была преждевременной и потому у нее появляется шанс вернуться к жизни. Вот только придется начать все с чистого листа. Теперь Ён У не известный адвокат, а самая обычная домохозяйка…

16 апреля / 19:00 / Показ фильма «Тоннель»

Продавец автомобилей Ли Джон Су возвращался домой после удачной сделки. В его машине был торт на день рождения любимой дочки, две бутылки воды и телефон, заряженный на три четверти, когда горный тоннель внезапно обрушился. Погребенный под десятками тонн бетона и горной породы, Ли Джон Су был уверен, что его спасение – вопрос нескольких часов. Но он ошибался…

17 апреля / 19:00 / Показ фильма «Счастливый ключ»

Неудачливый актёр Чэ-сон думает свести счёты с жизнью и напоследок решает сходить в баню. У киллера Хён-ука дела наоборот идут в гору, и он оказывается в той же самой общественной бане. Но вот незадача — поскальзывается на мыле, ударяется головой и лишается памяти. Чэ-сон решает воспользоваться ситуацией и избавиться от своей никчёмной жизни, подменив ключ от шкафчика пострадавшего на свой. Теперь киллер станет актёром, а актёр — киллером.

18 апреля / 19:00 / Показ фильма «Руководство по манипуляции мужчинами»

Ассистент режиссера Чхве Бо На загружена работой. Выполняя кучу обязанностей, ей частенько приходится работать и ночью, день ведь «не резиновый». После таких ночных подработок девушка выглядит ужасно. Вот и приходится ей жить этаким «гадким утенком». Но однажды ей на глаза попадается видеокассета с уроками самопровозглашенного гуру любви доктора Свалски. Это оказывается не что иное, как подробное руководство по манипуляции мужчинами. Не веря, что это сработает, девушка тем не менее решает опробовать советы на деле…

Вход на все показы свободный: билеты будут распространяться в кассе кинотеатра за 30 минут до начала сеанса.