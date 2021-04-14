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В теплицах Хакасии вырос урожай «умных» огурцов

В теплицах Хакасии вырос урожай «умных» огурцов
Иллюстрация: мтс

«МТС» подготовила для тепличного комплекса «Воскресенский» цифровое решение, которое проконтролирует уровень освещенности и процент влажности в теплицах с помощью технологии NB-IоT.

#НОВОСТИ

Оборудование автоматически передает показатели влажности, уровень освещенности, температуры в теплице. Если приборы фиксируют нестандартную ситуацию, например, понижение процента влажности ниже нормы, ответственным сотрудникам об этом тут же приходит оповещение. 

«Сельское хозяйство — одна из самых перспективных отраслей для внедрения технологии интернета вещей. В Хакасии, и в целом в Сибири не самые простые условия для растениеводства, и умные устройства открывают перед хозяйствами региона большие перспективы для развития и становятся важным конкурентным преимуществом. Они позволяют автоматизировать трудоемкие процессы, экономить ресурсы», — отметила директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

«Наш комплекс специализируется на выращивании огурцов, томатов, салата и другой зелени, в сутки производится более 2 тонн урожая. У нас холодные зимы, и для хорошего урожая крайне важно соблюдать все условия – от температуры и до уровня влажности. С момента установки оборудования уже были ситуации, когда именно применение высоких технологий позволило уберечь урожай от потерь», —  пояснил директор тепличного комплекса «Воскресенский» Андрей Полищук.

 

Автор: Петр Савельев
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