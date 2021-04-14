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Финны займутся тувинской бараниной

Финны займутся тувинской бараниной
Иллюстрация: Яндекс

Финская компания примет участие в инвестпроекте по переработке мясной продукции в Туве, стоимостью 4 млн евро.

#НОВОСТИ

Компания OMOS OY поставляет продовольственные товары на рынки Скандинавии. В рамках тувинского проекта европейские партнеры берут на себя софинансирование в размере 25% — не менее 1 млн евро. Также за ними организация переработки и сбыт 20 тонн мясной продукции в месяц.

В основном речь идет о переработке баранины. Она будет обрабатываться на базе модульных конструкций финского производства. Затем в вакуумной упаковке поставляться в страны Балтии и Скандинавии.

Производство планируют разместить на площадке агропромышленного парка «АгроТыва» в Кызыле.

Общая стоимость инвестпроекта — 4 млн евро.

 

Автор: Петр Савельев
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