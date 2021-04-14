Александр Усс лично опроверг слухи об отставке

«Не волнуйтесь, я не уехал, не надейтесь, я не уеду», — процитировал губернатор Красноярского края слова из песни Высоцкого.

Александр Усс, вернувшись из Москвы, принял участие в работе первого дня деловой программы Красноярского экономического форума.

За неделю до форума, в телеграм-каналах началось активное муссирование темы отставки Александра Усса и назначения его на должность полпреда по СФО. Эти кадровые перестановки анонимные ТГ связывали с рабочей встречей главы края и президента России. Однако Усс во время брифинга на площадке КЭФ опроверг слухи.