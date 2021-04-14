Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.04
77,25
91,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Александр Усс лично опроверг слухи об отставке

Александр Усс лично опроверг слухи об отставке
Иллюстрация: Яндекс

«Не волнуйтесь, я не уехал, не надейтесь, я не уеду», — процитировал губернатор Красноярского края слова из песни Высоцкого.

#НОВОСТИ

Александр Усс, вернувшись из Москвы, принял участие в работе первого дня деловой программы Красноярского экономического форума.

За неделю до форума, в телеграм-каналах началось активное муссирование темы отставки Александра Усса и назначения его на должность полпреда по СФО. Эти кадровые перестановки анонимные ТГ связывали с рабочей встречей главы края и президента России. Однако Усс во время брифинга на площадке КЭФ опроверг слухи.

Когда я работал в Законодательном собрании края, меня ежегодно куда-то отправляли. Я родился и вырос в Красноярском крае. Всю свою жизнь связывал и связываю с Красноярским краем. Отвечая на слухи и ваши вопросы, отвечу словами из песни Владимира Высоцкого: Не волнуйтесь, я не уехал, не надейтесь, а не уеду», — ответил губернатор журналистам.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд утвердил присяжных по делу БыковаСуд утвердил присяжных по делу Быкова
  • Отставка главы Тувы привела к перестановкам в Россети СибирьОтставка главы Тувы привела к перестановкам в Россети Сибирь
  • Красноярский аэропорт приглашает на учебу в РУДНКрасноярский аэропорт приглашает на учебу в РУДН
  • Геннадий Торгунаков: «Новые пенсионеры — золотой кадровый резерв страны»Геннадий Торгунаков: «Новые пенсионеры — золотой кадровый резерв страны»
  • Модератором пленарного заседания КЭФ-2021 станет телеведущая Марианна МаксимовскаяМодератором пленарного заседания КЭФ-2021 станет телеведущая Марианна Максимовская
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.