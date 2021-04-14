Александр Усс лично опроверг слухи об отставке
«Не волнуйтесь, я не уехал, не надейтесь, я не уеду», — процитировал губернатор Красноярского края слова из песни Высоцкого.
Александр Усс, вернувшись из Москвы, принял участие в работе первого дня деловой программы Красноярского экономического форума.
За неделю до форума, в телеграм-каналах началось активное муссирование темы отставки Александра Усса и назначения его на должность полпреда по СФО. Эти кадровые перестановки анонимные ТГ связывали с рабочей встречей главы края и президента России. Однако Усс во время брифинга на площадке КЭФ опроверг слухи.
Когда я работал в Законодательном собрании края, меня ежегодно куда-то отправляли. Я родился и вырос в Красноярском крае. Всю свою жизнь связывал и связываю с Красноярским краем. Отвечая на слухи и ваши вопросы, отвечу словами из песни Владимира Высоцкого: Не волнуйтесь, я не уехал, не надейтесь, а не уеду», — ответил губернатор журналистам.