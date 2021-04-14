Егор Васильев: «КЭФ сегодня — поиск конкретных решений для конкретных проектов»

Министр экономики и регионального развития Красноярского края считает, что КЭФ кардинально изменился за последние пять лет. Не потеряв масштаба, он стал кастомизированным.

По словам Егора Васильева, КЭФ в 2021 году отличает предельная конкретность в обсуждении экономической проблематики. Никакой воды, стратегических разливов мысли. Поиск конкретных решений для развития конкретных проектов. Все они на территории Красноярского края, либо макрорегиона Енисейская Сибирь.

Мы обсуждаем масштабные инвестпроекты с многомиллиардным инвестиционным потенциалов. В то же время они предельно конкретизированы и привязаны с артикулированным нуждам и запросам компаний», — отметил министр.

Среди ключевых вопросов, которые обсуждаются в связи с развитием проектов «Енисейской Сибири», он выделил логистику, привлечение капитала, снижение себестоимости продукции. Также Егор Васильев отметил, что даже федеральные институты и инструменты поддержки бизнеса, представленные на КЭФ, в этом году целиком заточены под конкретные запросы бизнеса на территории макрорегиона.