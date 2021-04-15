«МСП Банк» расширит поддержку предпринимателей в Красноярском крае

Банк намерен сосредоточится на кредитной поддержке малого и среднего бизнеса в регионе для формирования позитивного инвестиционного климата на его территории.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и и.о. председателя правления «МСП Банка» Петр Тарасов в рамках КЭФ-2021 в онлайн-режиме подписали соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество с Красноярским краем — это стратегическое партнерство для банка, мы будем наращивать объемы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, прорабатывать те значимые ниши, в которых особенно нужно финансирование», — сказал Тарасов.

Предполагается, что совместная работа банка и власти будет направлена на разработку льготных кредитных программ для представителей малого и среднего бизнеса региона.

Доступное фондирование крайне важно для предпринимателей. И не только в период пандемии, но и, условно говоря, в „мирное время“. У нас в крае очень большие планы по развитию как сферы малого и среднего бизнеса, так и инфраструктуры поддержки этого направления», — сказал после подписания Лапшин.

Добавим, что «МСП Банк» с 2004 года является оператором госпрограмм кредитования малого и среднего бизнеса. В 2020 году в рамках антикризисной поддержки он предоставил предпринимателям Красноярского края около 150 млн рублей в виде антикризисной поддержки.