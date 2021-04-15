"Мясничий" — это Kremlin Choice

Торговому дому «Мясничий» официально предоставлено право на использование товарных знаков Kremlin Choice и «Официальный поставщик Управления делами Президента Российской Федерации»

Очная встреча, переговоры, подписание документов — все «процедуры» состоялись на Международном форуме «ПродЭкспо — 2021». Теперь на упаковку сибирских консервов будет нанесена соответствующая маркировка, подтверждающая, что продукция одобрена передовым государственным дистрибьютором.

Торговый дом «Кремлевский» делает акцент на качество, будь то собственная торговая марка или продукты партнеров. Это в красноярской консервации и привлекло. Отличный вкус и отвечающие высоким стандартам потребительские свойства, неоднократно подтвержденные экспертами.

Прошли переговоры по передаче товарного знака Kremlin Choice и товарного знака «Официальный поставщик Управления делами Президента». Мы уже знакомы с производством и ассортиментом компании «Мясничий», пробовали эту продукцию — она достойная. Особенный интерес вызвала линейка эксклюзивной продукции из мяса диких животных — очень интересная рецептура. Эту консервацию я бы рекомендовал и родным, и близким», — отметил начальник отдела развития товарных знаков ФГУП «ТД «Кремлевский» Рустэм Кавсаров.

Напомним, что сотрудничать «Мясничий» и «ТД «Кремлевский» начали осенью минувшего года. Выбор и подтверждение качества продуктов, лабораторные проверки и одобрение экспертов. Первая поставка премиальных консервов для их реализации состоялась в преддверии Нового года.

Среди выбранных товарных позиций паштеты из куриной печени с лисичками, из мяса косули с копченой паприкой, из оленины с брусникой, из мяса утки с таежными боровиками в сливках, а также тушенка: говядина, оленина с брусникой и можжевельником, конина и лосятина с кедровым орехом и кунжутом, пряная утка с кориандром, хашлама из баранины и косуля с кедровым орехом и грибами.

Сегодня Goldman Group поставляет консервацию собственного производства в десятки городов на Дальнем Востоке, Западе, в Центральной России. Консервы «Мясничий» представлены на крупнейших маркетплейсах Wildberries и Ozon — заказать можно в любом городе. Также холдинг имеет распределительный центр в Москве и сотрудничает с проверенными дистрибьюторами. Очевидно, по завершении «ПродЭкспо — 2021» этот список расширится. Сибиряки уже наметили потенциальных партнеров и прямо сейчас проводят предварительные переговоры.