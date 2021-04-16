Красноярцы тратят больше других россиян на товары для дома

Массово обустраивать свои жилища они начали в прошлом году с наступлением пандемии и введением режима самоизоляции. Ослабление карантинных мер не привело к спаду, а даже наоборот.

В первую декаду апреля 2021 года спрос на товары для дома среди красноярцев вырос на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом рассказали специалисты онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda.

По их данным, рост спроса на такие товары резко вырос в апреле 2020-го, а максимальные суммы горожане потратили на осенней распродаже и в преддверии Нового года. В среднем по году каждый покупатель из Красноярска потратил на покупки в Lamoda 8 169 рублей — это самая большая сумма среди городов России. К тому же она на 8% больше, чем в среднем по стране.

Чаще всего красноярцы покупали полотенца (в среднем за 626 рублей), постельное белье евро-размера (2 643 рубля), подушки (829 рублей), органайзеры для хранения (538 рублей), кружки (299 рублей), комплекты плечиков (358 рублей), пледы (1 865 рублей) и аромадиффузоры (1 011 рублей). Плюс к этому горожане покупали самые дорогие коврики для ванных комнат — 970 рублей за каждый, что на 14% больше, чем в среднем по стране.

В целом по России спрос на товары для дома за год с начала пандемии вырос на 39%. Хотя режим самоизоляции уже давно снят, и многие вернулись в офисы после „удаленки“, люди продолжают активно обустраивать свои квартиры. Так, в период с 30 марта по 11 апреля 2021 года спрос на постельное белье по всей России вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад, а на посуду — в 2,3 раза. В 3,3 раза увеличился интерес к домашней одежды. Спрос россиян в категориях „Хранение вещей“ и „Ароматы для дома“ вырос на 26%, а интерес к домашнему декору — на 31%», — рассказали в Lamoda.

Помимо Красноярска в пятерку городов, жители которых наиболее активно покупают товары для дома, вошли (по убыванию позиции): Воронеж, Москва, Челябинск и Ростов-на-Дону.