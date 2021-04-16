Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
76,98
92,23
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы тратят больше других россиян на товары для дома

Красноярцы тратят больше других россиян на товары для дома
Иллюстрация: pixabay.com

Массово обустраивать свои жилища они начали в прошлом году с наступлением пандемии и введением режима самоизоляции. Ослабление карантинных мер не привело к спаду, а даже наоборот.

#НОВОСТИ
В первую декаду апреля 2021 года спрос на товары для дома среди красноярцев вырос на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом рассказали специалисты онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda.
 
По их данным, рост спроса на такие товары резко вырос в апреле 2020-го, а максимальные суммы горожане потратили на осенней распродаже и в преддверии Нового года. В среднем по году каждый покупатель из Красноярска потратил на покупки в Lamoda 8 169 рублей — это самая большая сумма среди городов России. К тому же она на 8% больше, чем в среднем по стране.
 
Чаще всего красноярцы покупали полотенца (в среднем за 626 рублей), постельное белье евро-размера (2 643 рубля), подушки (829 рублей), органайзеры для хранения (538 рублей), кружки (299 рублей), комплекты плечиков (358 рублей), пледы (1 865 рублей) и аромадиффузоры (1 011 рублей). Плюс к этому горожане покупали самые дорогие коврики для ванных комнат — 970 рублей за каждый, что на 14% больше, чем в среднем по стране.
В целом по России спрос на товары для дома за год с начала пандемии вырос на 39%. Хотя режим самоизоляции уже давно снят, и многие вернулись в офисы после „удаленки“, люди продолжают активно обустраивать свои квартиры. Так, в период с 30 марта по 11 апреля 2021 года спрос на постельное белье по всей России вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад, а на посуду — в 2,3 раза. В 3,3 раза увеличился интерес к домашней одежды. Спрос россиян в категориях „Хранение вещей“ и „Ароматы для дома“ вырос на 26%, а интерес к домашнему декору — на 31%», — рассказали в Lamoda.
Помимо Красноярска в пятерку городов, жители которых наиболее активно покупают товары для дома, вошли (по убыванию позиции): Воронеж, Москва, Челябинск и Ростов-на-Дону.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»
  • Евгений Никитин: «По сути, это будут четыре новых завода»Евгений Никитин: «По сути, это будут четыре новых завода»
  • Александр Усс лично опроверг слухи об отставкеАлександр Усс лично опроверг слухи об отставке
  • На новую смотровую площадку Красноярска запустят канаткуНа новую смотровую площадку Красноярска запустят канатку
  • Россети и «Медведь Холдинг» займутся электрозарядной инфраструктурой в КрасноярскеРоссети и «Медведь Холдинг» займутся электрозарядной инфраструктурой в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.