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В Красноярском театре оперы и балета покажут «ту сторону греха»

В Красноярском театре оперы и балета покажут «ту сторону греха»
Иллюстрация: www.eifmanballet.ru

Спектакль на музыку Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского и Сергея Рахманинова под названием «По ту сторону греха» покажет Театр балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга.

#НОВОСТИ

Спектакли состоятся 19 и 20 апреля.

Балет «По ту сторону греха» стал новым пластическим прочтением хореографом Борисом Эйфманом романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму, которая вот уже 8 лет с успехом идет в самых разных городах страны.

Роман «Братья Карамазовы» – итог творческого пути Достоевского, вершина философских поисков титанического мятущегося ума. На протяжении двух десятилетий, наблюдая за ходом новейшей истории нашей страны, я не переставал убеждаться в вечной актуальности этого произведения, ставшего духовным завещанием писателя. Расширяя возможности языка тела как средства познания внутреннего мира человека, мы представляем свое видение основных идей романа», – комментирует народный артист России Борис Эйфман.

Театр балета Бориса Эйфмана был с гастролями в Красноярске в 2017 году, но спектакль «По ту сторону греха» красноярские зрители увидят впервые.

 

Автор: Петр Савельев
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