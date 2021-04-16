ПСБ зафиксировал рост деловой активности малого и среднего бизнеса

В дискуссии деловой программы КЭФ «Взаимодействие малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками как мера поддержки бизнеса в «постковидный» период» приняли участие представители ПСБ.

Региональный директор Операционного офиса «Красноярский» ПСБ Константин Безматерных рассказал о росте деловой активности МСБ и возвращению к допандемийному уровню.

Исследование Индекса RSBI, которое ПСБ проводит совместно с «Опорой России» с 2014 года, показало рост деловой активности МСБ в России в феврале 2021 года — показатель индекса составил 51,6 пунктов впервые за последний год, что говорит о том, что настроения бизнеса вышли в зону роста. В целом Индекс зафиксировал позитивные ожидания, однако на восстановление докризисных показателей в части продаж потребуется время. При этом деловая активность МСБ в Красноярском крае в четвертом квартале была выше, чем Москве, Краснодарском крае и других крупнейших регионах по количеству представителей малого и среднего бизнеса. Региональный бизнес постепенно восстанавливается и готов развиваться», — прокомментировал Константин Безматерных.

Одновременно, по его словам, предприниматели поддерживают участие в госзакупках крупнейших заказчиков, и на сегодняшний день доля активных участников постоянная и составляет около 28%. Крупные заказчики стремятся создавать условия не только для участия представителей МСБ в закупках, но и для дальнейшей работы по этим контрактам.

Сегодня мы можем отметить, что 43% предпринимателей имеют опыт участия в госзакупках. По мнению субъектов МСБ, такое участие стало более технически доступным. 31% опрошенных предпринимателей заверили, что сдерживающим фактором порой может выступать нехватка капиталоемкости, в решении этой задачи помогают банковские гарантии и финансирование», — отметил представитель ПСБ.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России» и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1789 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.