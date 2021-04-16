Промпроизводство в Красноярском крае продолжает снижаться

Перерабатывающие предприятия региона в некоторых сегментах показали довольно ощутимый рост, которого, правда, не хватило, чтобы компенсировать падение в секторе добычи полезных ископаемых.

Объемы промышленного производства в Красноярском крае за I квартал 2021 года сократились на 9,5% по отношению к аналогичному периоду 2020-го. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Основное падение пришлось на март (-14,6%, год к году). Январь и февраль также не были позитивными — −5,6% и −7,9% соответственно. Примечательно, что в прошлом году ситуация была похожей — разве что цифры были чуть меньше и итоговое отставание за квартал составило 8,1%.

Ощутимее всего в январе-марте 2021 года было сокращение в сфере добычи металлических руд (-20,3%, гкг) и нефти (-19,1%, гкг ). А вот газа было добыто на 17,8% больше. Также на 12-20% вырос выпуск одежды.

Из продуктов питания рост на 31,8% были зафиксирован по говядине, на 10,1% — по свинине, на 26% по рыбе. А вот выпуск сливочного масла сократился на 28,5%.

Добавим также, что, если в прошлом году промпроизводство в крае месяц к месяцу бывало и вырастало, тот то в этом — показатели только снижаются.