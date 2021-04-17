Красноярцы выбирают копить и не тратить

В результате опроса россияне назвали «необходимую для спокойного сна» сумму сбережений в 1,3 млн рублей — сообщают аналитики «Сбербанк страхование жизни».

По данным опроса, чаще всего предпочитаю копить, а не тратить жители таких городов как Красноярск, Томск, Киров, Хабаровск и Саратов.

Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41 %) и люди старшего поколения (43 %).

В основном опрошенные россияне откладывают на «черный день», поддержку детей и путешествия.