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Красноярцы выбирают копить и не тратить

Красноярцы выбирают копить и не тратить
Иллюстрация: psifak.com

В результате опроса россияне назвали «необходимую для спокойного сна» сумму сбережений в 1,3 млн рублей — сообщают аналитики «Сбербанк страхование жизни».

#НОВОСТИ

По данным опроса, чаще всего предпочитаю копить, а не тратить жители таких городов как Красноярск, Томск, Киров, Хабаровск и Саратов.

Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41 %) и люди старшего поколения (43 %).

В основном опрошенные россияне откладывают на «черный день», поддержку детей и путешествия.

 

Автор: Петр Савельев
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