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Рок-группа «Ногу свело!» переносит концерт в Красноярске на осень

Макс Покровский, лидер рок-группы «Ногу свело!»
Макс Покровский, лидер рок-группы «Ногу свело!». Иллюстрация: Twitter

Макс Покровский, лидер рок-группы «Ногу свело!», сообщил о решении перенести тур по Сибири на осень, — сообщает «Ъ».

#НОВОСТИ

Начало тура планировалось 25 апреля, концертом в Омске и далее в Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерово, Красноярске, Абакане и Иркутске.

Организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт #ногусвело состояться не должен, а если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет… Поэтому самым правильным решением сейчас будет перенести тур», — написал Макс Покровский в соцсетях.

В интервью изданию «Ъ» г-н Покровский заявил, что давление на музыкальный коллектив оказывается по политическим причинам — лидер группы «Ногу свело!» открыто выражает свою гражданскую позицию. Группа участвовала в различных акциях — давала концерты в поддержку протестующих в Хабаровске и Белоруссии, а также Алексея Навального.

 
 
 
 
 
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Автор: Петр Савельев
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