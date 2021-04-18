Красноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделе
На предстоящей рабочей неделе синоптики обещают Красноярску холодную и пасмурную погоду. В ночное время суток температура будет опускаться до –10 С°.
В понедельник днем +7 С°, дождь, ночью –8 С°.
Во вторник днем –1 С°, дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью –10 С°.
В среду 21 апреля мокрый снег, температура днем +2 С°, ночью –9 С°.
В четверг осадки, днем +3 С°, ночью –6 С°.
В пятницу 23 апреля пасмурно без осадков, днем +6 С°, ночью –6 С°.
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