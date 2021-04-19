Банк России предлагает школьникам проверить свою финансовую грамотность

Открылся сбор заявок на участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности для школьников. Сейчас можно попытать счастья в пробном туре.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1–9-х классов проходит образовательной платформе Учи.ру. Ее задача – познакомить школьников с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке.

Как говорят организаторы олимпиады, каждая задача представляет собой понятную для ребенка и приближенную к реальной жизни бизнес-проблему, для её решения не требуется специальных знаний.

Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.

До 26 апреля включительно пройдет пробный тур олимпиады, где можно оценить задания и взвесить свои силы. Основной тур стартует 27 апреля. В этот день председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Начало урока — в 9.30 по московскому времени, он подойдет для учащихся 6-х классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

Завершится олимпиада 17 мая.

Это совместный проект Банка России и Ассоциации развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.