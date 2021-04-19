Красноярский бизнес стал почти вдвое убыточнее

Доходы предпринимателей сократились не на много, а прибыльных компаний стало даже больше. Но этого все равно не хватило, чтобы справиться с ростом убытков.

В январе 2021 года убытки компаний Красноярского края составили 12,7 млрд рублей, что почти на 65% больше, чем было в этом же месяце годом ранее (7,7 млрд). Такую информацию опубликовал Красноярскстат.

Наибольшие потери — 4,3 млрд — понесло металлургическое производство. Хотя доля убыточных предприятий здесь не самая существенная — 31,8%. Максимальной она оказалась в гостиничном и ресторанном бизнесе — 63,2%.

Примечательно, что доходы бизнеса Красноярского края в январе 2021-го сократилась на те же 5 млрд рублей к январю 2020-го, составив 59,4 млрд рублей. Доля же прибыльных компаний в общем числе организаций выросла с 64,7% до 66,9% год к году. Как ни странно, но больше всего заработали те же металлурги — 21,5 млрд рублей.

В целом сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий Красноярского края в январе 2021 года составил 46,7 млрд рублей против 56,7 млрд рублей годом ранее.

Так же за год с 803,8 млрд рублей до 1,03 трлн выросла кредиторская задолженность регионального бизнеса, а дебиторская — с 1,03 трлн рублей до 1,2 трлн. Просрочка же по ним увеличилась соответственно до 48,7 млрд рублей (+10,5 млрд) и до 75,6 млрд рублей (+19,5 млрд).