В Красноярске стартует кинопоказ международного фестиваля «Сталкер»

С 19 по 23 апреля в Доме кино покажут фильмы-призеры Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Картины представят сами режиссеры. Вход на сеансы свободный.

Цель фестиваля – популяризация лучших фильмов о правах человека и формирование правового сознания.

Откроет показы 19 апреля фильм «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович. Это история о любви немолодых уже людей, которую и х близкие считают неприличной и неудобной. Главные роли сыграли Ирина Печерникова и Вениамин Смехов. Фильм представит кинорежиссер Юлия Колесник.

20 апреля состоится премьерный показ комедийно-фантастического триллера «Москвы не бывает» - о том, как складываются отношения жителей маленького провинциального городка с заезжим москвичом, который одержим стремлением купить разоренную квартиру умершего поэта, писавшего сумасшедшие стихи о том, что Москвы не бывает. Фильм представит кинорежиссер Дмитрий Федоров, известный по сериалу «Саша + Маша».

21 апреля зрителей ждёт премьерный показ художественного фильма «Китобой» (режиссер Филипп Юрьев). Гран-при программы «Дни авторов» международного кинофестиваля в Венеции (2020). На кинофестивале «Кинотавр» картина получила приз за лучшую режиссуру, а исполнитель главной роли Владимир Онохов – награду за лучшую мужскую роль.

Фильм представит киновед, кинокритик, редактор, организатор кинофестивалей Вячеслав Шмыров.

22 апреля фестиваль продолжится премьерным показом художественного фильма «Конференция». В основе сюжета – теракт в Театральном центре на Дубровке 23-26 октября 2002 года. Бывшие заложники собираются вместе на вечер памяти, чтобы осмыслить этот травматичный опыт. Фильм представит кинорежиссер Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология»).

23 апреля фестиваль завершится премьерным показом художественного фильма «Человек из Подольска». В декабре 2020 года фильм получил главную награду кинофестиваля «Сталкер» – Лучший игровой фильм. Экранизация пьесы Дмитрия Данилова. Николай любит Амстердам, но живёт в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Фильм представит актер и кинорежиссер Семен Серзин.

На «Арт-чердаке» будет показана программа документальных фильмов – призеров кинофестиваля.

Полностью с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля, Фонда Михаила Прохорова и Дома кино. Вход на все сеансы свободный по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра. Начало сеансов в большом зале кинотеатра в 19 часов и на "Арт-чердаке" в 17 часов.

Отметим, что спектакли «Земля Эльзы» и «Человек из Подольска» есть в репертуаре Красноярского драматического театра имени Пушкина.