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Театр Пушкина готовит премьеру по Чехову

Театр Пушкина готовит премьеру по Чехову
Иллюстрация: театр Пушкина

Спектакль «Без названия» - новая работа худрука театра, режиссера Олега Рыбкина. За костюмы и свет отвечают его давние и проверенные «соавторы» - Елена Турчанинова и Дмитрий Зименко (Митрич).

#НОВОСТИ

Премьера состоится 22 апреля. В основе – пьеса «Безотцовщина», первое драматургическое произведение Чехова. В театрах она чаще ставилась под названием «Платонов». Зрителю она может быть знакома по фильму Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Главный герой Михаил Платонов, провинциальный учитель, отказавшись от достижений карьеры, оказывается в ситуации жизненного тупика, теряет идеалы юности, и теперь, на грани безумия, вершит суд над собой и окружающими. Напрасно потраченная человеческая жизнь, лишний человек — это то, о чем рассуждает режиссер Олег Рыбкин в спектакле «Без названия».

В ролях Станислав Линецкий (Платонов), Анна Домникова (Анна Петровна Войницева), Виталий Козырев (Сергей Павлович Войницев), Екатерина Соколова (Софья, жена Войницева), Эдуард Михненков (Порфирий Семенович Глагольев), Иван Кривушин (Кирилл Порфирьевич Глагольев), Яна Няньчук (Мария Грекова), Алексей Исаченко (Иван Иванович Трилецкий), Никита Косачев (Николай Иванович, сын Трилецкого, врач), Артем Рудой (Абрам Абрамович Венгерович, богатый еврей), Дмитрий Борков (Тимофей Гордеевич Бугров), Мария Алексеева (Александра Ивановна), Юрий Суслин (Осип).

 

Автор: Петр Савельев
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