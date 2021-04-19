«Норникель» назвали лучшим работодателем в металлургии

Такие данные были получены в ходе международного исследования по заказу Randstad и ANCOR. Опрошенные высоко оценили стабильность компании и систему управления в ней.

Компания «Норникель» признана лучшим работодателем в сфере металлургии. Такие данные были получены в ходе международного исследования рынка труда Randstad Employer Brand Research, которое в России проводит группа Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.

В качестве основных критериев выбора респонденты назвали достойную оплату труда (78%), финансовую стабильность (78%), наличие возможностей для карьерного роста (60%), приятную рабочую атмосферу (59%) и интересные задачи (57%).

„Норникель“ не в первый раз занимает лидирующие позиции в рейтинге привлекательных работодателей. Это говорит о том, что компания в полной мере соответствует ожиданиям людей в отношении устойчивости бизнеса и эффективность системы управления», — говорит вице-президент по кадровой политике металлургической компании Дарья Крячкова.

Исследование Randstad Employer Brand Research в этот раз проводилось в 34 странах, на которые приходится 80% глобальной экономики. Было опрошено почти14 тысяч человек. «Норникель» уже в четвертый раз за последние пять лет занимает первую строчку в рейтинге работодателей. Помимо него в пятерку лидеров в металлургическом секторе также вошли «Алроса», НЛМК, РУСАЛ и ТМК.

По сравнению с прошлым годом базовые критерииоценки несколько извениились: интересная работа сместилась с третьего места на пятое, а финансовая стабильность прибавила в весе и по важности сравнялась с заработной платой. Возможность карьерного роста, приятная рабочая атмосфера и интересные задачи также вошли в топ-5 важных критериев», — рассказывает директор по маркетингу и продажам международной группы ANCOR Наталья Щербакова.

Добавим, что в связи с запуском большого числа инвестиционных проектов, заполярный филиала «Норникеля» сейчас ищет новых специалистов. Например, только по Норильскому дивизиону сформировано свыше 800 вакансий — люди нужны для реализации большой экологической программы компании.