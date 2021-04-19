Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.04
75,55
90,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Норникель» назвали лучшим работодателем в металлургии

«Норникель» назвали лучшим работодателем в металлургии
Иллюстрация: gazetadaily.ru

Такие данные были получены в ходе международного исследования по заказу Randstad и ANCOR. Опрошенные высоко оценили стабильность компании и систему управления в ней.

#НОВОСТИ
Компания «Норникель» признана лучшим работодателем в сфере металлургии. Такие данные были получены в ходе международного исследования рынка труда Randstad Employer Brand Research, которое в России проводит группа Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.
 
В качестве основных критериев выбора респонденты назвали достойную оплату труда (78%), финансовую стабильность (78%), наличие возможностей для карьерного роста (60%), приятную рабочую атмосферу (59%) и интересные задачи (57%).
„Норникель“ не в первый раз занимает лидирующие позиции в рейтинге привлекательных работодателей. Это говорит о том, что компания в полной мере соответствует ожиданиям людей в отношении устойчивости бизнеса и эффективность системы управления», — говорит вице-президент по кадровой политике металлургической компании Дарья Крячкова.
Исследование Randstad Employer Brand Research в этот раз проводилось в 34 странах, на которые приходится 80% глобальной экономики. Было опрошено почти14 тысяч человек. «Норникель» уже в четвертый раз за последние пять лет занимает первую строчку в рейтинге работодателей. Помимо него в пятерку лидеров в металлургическом секторе также вошли «Алроса», НЛМК, РУСАЛ и ТМК.
По сравнению с прошлым годом базовые критерииоценки несколько извениились: интересная работа сместилась с третьего места на пятое, а финансовая стабильность прибавила в весе и по важности сравнялась с заработной платой. Возможность карьерного роста, приятная рабочая атмосфера и интересные задачи также вошли в топ-5 важных критериев», — рассказывает директор по маркетингу и продажам международной группы ANCOR Наталья Щербакова.
Добавим, что в связи с запуском большого числа инвестиционных проектов, заполярный филиала «Норникеля» сейчас ищет новых специалистов. Например, только по Норильскому дивизиону сформировано свыше 800 вакансий — люди нужны для реализации большой экологической программы компании.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Все дальше и дальше: красноярский аквапарк становится долгостроемВсе дальше и дальше: красноярский аквапарк становится долгостроем
  • «Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»«Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»
  • Красноярцы выбирают копить и не тратитьКрасноярцы выбирают копить и не тратить
  • Снова заморозки: на выходных в Красноярске похолодаетСнова заморозки: на выходных в Красноярске похолодает
  • Красноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделеКрасноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.