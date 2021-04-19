Любимый запах красноярцев — шоколад

В ходе эксперимента, который проводился в 19 городах страны, эксперты «AliExpress Россия» изучили данные о покупках в различных категориях.

Самым популярным ароматом в Красноярске оказался «шоколад», во Владивостоке — запах моря, в Воронеже — манго, в Екатеринбурге — ромашка, в Краснодаре — эвкалипт, в Уфе — ваниль, в Нижнем Новгороде — кокос, в Казани — сандал, в Санкт-Петербурге — лимон, в Москве — жасмин.

Есть и универсальные ароматы, который предпочитают жители большинства регионов — запах розы и лаванды. Также в топ универсальных ароматов вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный. Среди фруктовых ароматов респонденты отдали предпочтение лимону, ягодам, вишне и винограду.