Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
76,24
91,47
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскэнергосбыт готов отключить 300 котельных за долги по оплате электроэнергии

Красноярскэнергосбыт готов отключить 300 котельных за долги по оплате электроэнергии
Иллюстрация: pixabay.com

Сбытовая компания пересчитала всех должников и выявила на территории края 42 организации, которые производят тепловую энергию, но не платят своим коллегам за электрическую.

#НОВОСТИ

Общая сумма долга уже перевалила за 144 миллиона рублей. Специалисты Красноярскэнергосбыта заявляют, что готовы уже в ближайшее время отключить около 300 котельных, которыми управляют компании-должники, от электроснабжения – сразу же после окончания отопительного сезона.

Самый злостный неплательщик в этом списке - МУП «Районный коммунальный комплекс» Ачинского района, предприятие копит долги уже 2,5 года, объем неплатежей – более 20 миллионов рублей. МУП обслуживает 6 котельных в Ачинском районе. На втором и третьем местах воображаемого пьедестала – две компании из Канска: ООО «Коммунальщик Канского района» и ООО «Ресурс».  - в отношении которых Красноярскэнергосбыт регулярно подает исковые заявления в Арбитражный суд о взыскании задолженности. В эксплуатации «Коммунальщика Канского района» находится 7 котельных, а долг копился в течение 15 месяцев и сейчас составляет 10,6 млн рублей. «Ресурс» управляет 4 котельными и не платит за электричество уже более 3 лет. Долг предприятия превышает 8,8 млн рублей.

Энергетики отмечают, что проблема носит системный характер: несмотря на хронические задолженности перед поставщиками ресурсов, коммунальные компании раз за разом продолжают выигрывать конкурсы на обслуживание объектов ЖКХ, принадлежащих муниципалитету.

Красноярскэнергосбыт обращается к органам муниципальной власти с просьбой более тщательно выбирать организации, в управление которым передаются котельные и насосные станции. К сожалению, в некоторых районах конкурсы по управлению этим имуществом выигрывают компании, учредители которых уже не раз демонстрировали недобросовестность по отношению к поставщикам ресурсов и даже попадали под административную ответственность за накопленные перед ресурсоснабжающими организациями долги», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделеКрасноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделе
  • Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублейИтоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
  • «Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»«Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»
  • Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсоветеСтало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете
  • Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрееТовары в Красноярском крае стали дорожать быстрее
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.