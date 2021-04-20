Красноярскэнергосбыт готов отключить 300 котельных за долги по оплате электроэнергии

Сбытовая компания пересчитала всех должников и выявила на территории края 42 организации, которые производят тепловую энергию, но не платят своим коллегам за электрическую.

Общая сумма долга уже перевалила за 144 миллиона рублей. Специалисты Красноярскэнергосбыта заявляют, что готовы уже в ближайшее время отключить около 300 котельных, которыми управляют компании-должники, от электроснабжения – сразу же после окончания отопительного сезона.

Самый злостный неплательщик в этом списке - МУП «Районный коммунальный комплекс» Ачинского района, предприятие копит долги уже 2,5 года, объем неплатежей – более 20 миллионов рублей. МУП обслуживает 6 котельных в Ачинском районе. На втором и третьем местах воображаемого пьедестала – две компании из Канска: ООО «Коммунальщик Канского района» и ООО «Ресурс». - в отношении которых Красноярскэнергосбыт регулярно подает исковые заявления в Арбитражный суд о взыскании задолженности. В эксплуатации «Коммунальщика Канского района» находится 7 котельных, а долг копился в течение 15 месяцев и сейчас составляет 10,6 млн рублей. «Ресурс» управляет 4 котельными и не платит за электричество уже более 3 лет. Долг предприятия превышает 8,8 млн рублей.

Энергетики отмечают, что проблема носит системный характер: несмотря на хронические задолженности перед поставщиками ресурсов, коммунальные компании раз за разом продолжают выигрывать конкурсы на обслуживание объектов ЖКХ, принадлежащих муниципалитету.