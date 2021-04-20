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Красноярский край оказался в числе лидеров по потребкредитованию Сибири

Красноярский край оказался в числе лидеров по потребкредитованию Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

По России регион попал во второй десяток по этому показателю. При этом сокращение выдачи подобных займов в крае оказалось больше, чем в общем по стране.

#НОВОСТИ
За первый квартал 2021 года в Красноярском крае было выдано 78 909 потребительских кредитов. Это третий результат по Сибирскому федеральному округу. Такую информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
Лидирует по Сибири Кемеровская область — 81 593 потребкредита. За ней идет Новосибирская с 76 453 займами на покупку потребительских товаров. При этом Кузбасс закрывает первую десятку регионов России — лидеров в этом виде кредитования.
 
При этом в первом квартале 2020 года в Красноярском крае было выдано 90 036 потребкредитов — т.е. на 12,4%, чем сейчас. По этом показателю край оказался четвертым из шести территорий СФО, попавших в тридцатку регионов РФ с наибольшим объемом выдачи таких займов. Лидирует же в Сибири та же Кемеровская область, в которой потребкредитование просело на 15,4%. К тому же это третий результат по России. Сильнее же всего по стране от результатов первого квартала прошлого года отстала Оренбургская область, потеряв 17,1%.
 
Красноярский край оказался в числе лидеров по потребкредитованию Сибири 1
 
В целом по России в январе-марте 2021 года было выдано 3,61 млн потребительских кредитов, что на 10,6% меньше, чем годом ранее.
Автор: Евгений Волошинский
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