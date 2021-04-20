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«Через Новосибирск» — греческий визовый центр в Красноярске пока останется закрытым

Афинский международный аэропорт «Элефтериос Венизелос»
Афинский международный аэропорт «Элефтериос Венизелос». Иллюстрация: bfmtv.com

Греция возобновила работу нескольких своих визовых центров в российских городах. Красноярск в их число не попал. Отправляющимся в Грецию стоит помнить о недельном карантине по прилёте.

#НОВОСТИ
С 21 апреля 2021 года возобновит работу визовый центр Греции в Новосибирске. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, со ссылкой на визового оператора GVCW.
 
По информации АТОР, завтра же откроются визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. В Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Ростове-на-Дону они начали работать уже вчера. Также сейчас документы принимают в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
 
А вот греческие визовые центры в Челябинске, Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Красноярске, Омске, Перми, Саратове, Смоленске, Уфе, Владивостоке, Вологде, Воронеже и Великом Новгороде остаются закрытыми — дата возобновления их работы пока е сообщается.
Подать заявление на визу можно только по предварительной записи. Ее можно сделать в режиме онлайн.
 
Добавим, что Греция до 26 апреля 2021 года сохраняет ограничение на въезд в страну россиян — не более 4 000 человек в неделю и только воздухом через Афина, Салоники и Ираклион (из Красноярска прямых таких рейсов нет, как и из Новосибирска). Прилетевших ждет недельный карантин. При себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, подтверждение бронирования номера в отеле и заполненную за сутки до прилета форму PLF.
Автор: Евгений Волошинский
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