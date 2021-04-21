Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.04
76,01
91,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Юные виртуозы выступят с Красноярским камерным оркестром

Юные виртуозы выступят с Красноярским камерным оркестром
Иллюстрация: Красноярский камерный оркестр

Самые талантливые дети Красноярска выйдут на сцену с профессиональными музыкантами в рамках спецпроекта «Юные виртуозы с Красноярским камерным оркестром».

#НОВОСТИ

Это ежегодная программа оркестра, которая помогает одаренным детям, делающим свои первые шаги в мир музыки, почувствовать себя настоящими артистами, выступить на профессиональной сцене перед искушенной публикой. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива Михаил Бенюмов считает, что без такого опыта становление музыканта невозможно.

 

Некоторые юные таланты, впервые вышедшие на сцену в сопровождении камерного оркестра, не просто выбрали музыку своей профессией, но и вошли в состав коллектива. Это, например, концертмейстер Марина Гаджиева или первая скрипка и второй дирижер Красноярского камерного оркестра Леонид Жуковский. Именно он будет за дирижерским пультом 24 апреля.

 

С оркестром выступят учащиеся и выпускники детских музыкальных школ Красноярска: скрипачи, флейтисты, пианисты. Некоторые из участников - призеры престижных конкурсов, в том числе и международных.

 

Концерт пройдет 24 апреля в 17.00 в Доме офицеров.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублейИтоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
  • Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсоветеСтало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете
  • Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрееТовары в Красноярском крае стали дорожать быстрее
  • Красноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделеКрасноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделе
  • Собственная версия коронавируса выявлена в СибириСобственная версия коронавируса выявлена в Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.