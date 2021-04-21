Юные виртуозы выступят с Красноярским камерным оркестром

Самые талантливые дети Красноярска выйдут на сцену с профессиональными музыкантами в рамках спецпроекта «Юные виртуозы с Красноярским камерным оркестром».

Это ежегодная программа оркестра, которая помогает одаренным детям, делающим свои первые шаги в мир музыки, почувствовать себя настоящими артистами, выступить на профессиональной сцене перед искушенной публикой. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива Михаил Бенюмов считает, что без такого опыта становление музыканта невозможно.

Некоторые юные таланты, впервые вышедшие на сцену в сопровождении камерного оркестра, не просто выбрали музыку своей профессией, но и вошли в состав коллектива. Это, например, концертмейстер Марина Гаджиева или первая скрипка и второй дирижер Красноярского камерного оркестра Леонид Жуковский. Именно он будет за дирижерским пультом 24 апреля.

С оркестром выступят учащиеся и выпускники детских музыкальных школ Красноярска: скрипачи, флейтисты, пианисты. Некоторые из участников - призеры престижных конкурсов, в том числе и международных.

Концерт пройдет 24 апреля в 17.00 в Доме офицеров.